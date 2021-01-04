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Киевлян предупредили о сильном тумане

Киев, Понедельник 04 января 2021 19:31
Киевлян предупредили о сильном тумане
Фото: туман (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Киеве на протяжении 4-5 января сохранится сильный туман. Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Туман сохранится до конца сегодняшнего дня, а также завтра утром. Видимость составит 200-500 метров.

Также в КГГА дали рекомендации водителям при сильном тумане:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Отметим, сегодня, 4 января, в Украине ожидался сильный туман в большинстве регионов. Синоптики предупреждали о возможных нарушениях в движении транспорта.

Ранее РБК-Украина писало, что в Закарпатской области на протяжении 5-6 января в реках ожидается повышение уровней воды. Это может привести к затоплениям.

Также Укргидрометцентр дал прогноз на весь текущий месяц. В январе средняя месячная температура ожидается в пределах 0-4 градусов мороза, в южной части местами 1-3 градусов тепла.

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