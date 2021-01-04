Киян попередили про сильний туман

Фото: туман (РБК-Україна)

У Києві протягом 4-5 січня утримається сильний туман. Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.

Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Туман збережеться до кінця сьогоднішнього дня, а також завтра вранці. Видимість становитиме 200-500 метрів.

Також в КМДА дали рекомендації водіям при сильному тумані:

знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар включити їх разом з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Зазначимо, сьогодні, 4 січня, в Україні очікувався сильний туман у більшості регіонів. Синоптики попереджали про можливі порушення в русі транспорту.

Раніше РБК-Україна писало, що у Закарпатській області протягом 5-6 січня на річках очікується підвищення рівнів води. Це може призвести до затоплень.

Також Укргідрометцентр дав прогноз на весь поточний місяць. У січні середня місячна температура очікується в межах 0-4 градусів морозу, у південній частині місцями 1-3 градусів тепла.