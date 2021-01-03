В Украине водителей предупредили о тумане в понедельник

Фото: туман (РБК-Украина)

В Украине в понедельник, 4 января, ожидается туман в большинстве регионов. Это может привести к нарушению движения на дорогах.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Завтра в большинстве регионов, кроме областей на севере, ожидается туман, из-за чего видимость будет ограничена в пределах 200-500 метров. Обозначен первый уровень опасности, желтый.

Из-за тумана на некоторых участках дорог может быть нарушение движения транспорта.

Напомним, ранее Укргидрометцентр дал прогноз на весь текущий месяц. В январе средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 0-4 градусов мороза, в южной части местами 1-3 градусов тепла. Это на 2-2,5 градуса выше средних многолетних значений.