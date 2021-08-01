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Киевлян предупредили о грозе на протяжении всего воскресенья

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Киев, Воскресенье 01 августа 2021 11:16
Киевлян предупредили о грозе на протяжении всего воскресенья Фото: жителей Киева предупредили о грозе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В воскресенье, 1 августа, в Киеве ожидаются грозы. Дождь начнется ближайшие 2-3 часа с содержанием до конца суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Напомним, по прогнозу Укгидрометцентра, в воскресенье, 1 августа, в западных областях ожидают грозы, местами град и шквалы 15-20 м / с. В Киевской области в течение 1 августа ожидается гроза.

По прогнозу Укргидрометцентра, в августе 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 20-25 градусов тепла, в Карпатах 16-18 градусов. Это на 1-1,5 градусов выше климатической нормы.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 31-80 мм, на Прикарпатье местами 95-99 мм, что в пределах климатической нормы.

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