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Синоптики предупредили о грозе в Киевской области

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Украина, Воскресенье 01 августа 2021 09:14
Синоптики предупредили о грозе в Киевской области В Киевской области в воскресенье 1 августа ожидается гроза. Предупреждение выдала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Автор: Александр Белоус

В воскресенье, 1 августа, в западных областях Украины ожидают грозы, местами град и шквалы 15-20 м/сек. В Киевской области в ближайший час с удержанием днем 1 августа ожидается гроза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным ГСЧС, явления представляют I уровень опасности, желтый.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в августе 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 20-25 градусов тепла, в Карпатах 16-18 градусов. Это на 1-1,5 градусов выше климатической нормы.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 31-80 мм, на Прикарпатье местами 95-99 мм, что в пределах климатической нормы.

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