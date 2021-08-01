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Киян попередили про грозу упродовж всієї неділі

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Київ, Неділя 01 серпня 2021 11:16
Киян попередили про грозу упродовж всієї неділі Фото: жителів Києва попередили про грозу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У неділю, 1 серпня, у Києві очікуються грози. Дощ розпочнеться найближчі 2-3 години з утриманням до кінця доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Нагадаємо, за прогнозом Укгідрометцентру, у неділю, 1 серпня, у західних областях очікують грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с. У Київській області упродовж 1 серпня очікується гроза.

За прогнозом Укргідрометцентру, у серпні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 20-25 градусів тепла, в Карпатах 16-18 градусів. Це на 1-1,5 градусів вище за кліматичну норму.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 31-80 мм, на Прикарпатті місцями 95-99 мм, що в межах кліматичної норми.

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