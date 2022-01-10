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Киевлян предупредили о гололедице до 12 января: советы водителям и пешеходам

Автор: Сергей Пышкин

В Киеве с 10 по 12 января ожидается гололедица. Коммунальные службы будут обрабатывать дороги противогололедными средствами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Во избежание травматизма Департамент муниципальной безопасности призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует следовать советам во время гололеда", - пишет пресс-служба.

Советы водителям:

  • соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать рискованных маневров;
  • снижать скорость до минимума при приближении к пешеходам;
  • включать габаритные огни и противотуманные фонари;
  • не использовать авто, которое оборудовано летними шинами.

Советы пешеходам:

  • не торопиться во время ходьбы;
  • не держать руки в карманах во время ходьбы;
  • во время падения - попытаться быстро присесть, чтобы попытаться удержаться на ногах;
  • быть внимательными и на тротуарах, поскольку автомобили может занести при такой непогоде;
  • быть внимательными во время перехода дороги.
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Киев