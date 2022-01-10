Киян попередили про ожеледицю до 12 січня: поради водіям та пішоходам
У Києві з 10 по 12 січня очікується ожеледиця. Комунальні служби оброблятимуть дороги протиожеледними засобами.
"Для уникнення травматизму Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці", - пише пресслужба.
Поради водіям:
- дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та уникати ризикових маневрувань;
- знижувати швидкість до мінімуму при наближені до пішоходів;
- вмикати габаритні вогні та протитуманні ліхтарі;
- не використовувати авто, яке обладнане літніми шинами.
Поради пішоходам:
- не поспішати під час ходьби;
- не тримати руки в кишенях під час ходьби;
- під час падіння - спробувати швидко присісти, аби спробувати утриматися на ногах;
- бути уважними й на тротуарах, оскільки автомобілі може занести при такій негоді;
- бути уважними під час переходу дороги.