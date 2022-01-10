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Киян попередили про ожеледицю до 12 січня: поради водіям та пішоходам

Автор: Сергій Пишкін

У Києві з 10 по 12 січня очікується ожеледиця. Комунальні служби оброблятимуть дороги протиожеледними засобами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КМДА.

"Для уникнення травматизму Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці", - пише пресслужба.

Поради водіям:

  • дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та уникати ризикових маневрувань;
  • знижувати швидкість до мінімуму при наближені до пішоходів;
  • вмикати габаритні вогні та протитуманні ліхтарі;
  • не використовувати авто, яке обладнане літніми шинами.

Поради пішоходам:

  • не поспішати під час ходьби;
  • не тримати руки в кишенях під час ходьби;
  • під час падіння - спробувати швидко присісти, аби спробувати утриматися на ногах;
  • бути уважними й на тротуарах, оскільки автомобілі може занести при такій негоді;
  • бути уважними під час переходу дороги.
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Київ