Киевлян попросили по возможности оплатить коммуналку

Киевская власть обратилась к киевлянам с просьбой: кто сегодня имеет финансовую и техническую возможность оплатить жилищно-коммунальные услуги - сделать это. Это поможет городской системе получить необходимые ресурсы для аварийных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА .

В КГГА отметили, что в случае отсутствия внесенных показателей приборов учета за февраль 2022 года показатели будут актуализированы и откорректированы после стабилизации ситуации.

Напомним, что киевлян просят отсортировать мусор и выбрасывать, в первую очередь, органику и средства гигиены. Пока просят не выкидывать пластик, бумагу, картон и другие отходы, которые можно некоторое время хранить в квартире.