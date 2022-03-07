Киян попросили за можливістю оплатити комуналку
Київська влада звернулася до киян із проханням: хто сьогодні має фінансову та технічну можливість оплатити житлово-комунальні послуги - зробити це. Це допоможе міській системі отримати необхідні ресурси для аварійних робіт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.
У КМДА зазначили, що в разі відсутності внесених показників приладів обліку за лютий 2022 року показники будуть актуалізовані та відкориговані після стабілізації ситуації.
Нагадаємо, що киян просять відсортовувати сміття і викидати, у першу чергу, органіку та засоби гігієни. Поки просять не викидувати пластик, папір, картон та інші відходи, які можна деякий час складувати в помешканні.
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