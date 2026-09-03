В Києві зупинятимуть рух транспорту під час хвилини мовчання

Щодня о 9:00 під час загальнонаціональної хвилини мовчання у Києві зупинятимуть рух транспорту на 60 секунд. На ділянках з технічною можливістю світлофори перемикатимуть у режим "Всім червоний".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Київської міської державної адміністрації.

За словами заступника голови КМДА Костянтина Усова, столиця має навчитися проживати хвилину пам'яті разом та подати приклад іншим регіонам.

Проєкт змін розробили за дорученням мера Києва Віталія Кличка після звернення депутатів Київради, які зараз служать у Збройних Силах України.

Точну дату початку дії нового порядку в КМДА обіцяють повідомити окремо.

Водночас під час дії або оголошення повітряної тривоги рух транспорту на 60 секунд не зупинятимуть.

Під час хвилини мовчання через міську систему оповіщення транслюватимуть голосове повідомлення та зворотний відлік.

На першому етапі новий режим діятиме в центрі столиці:

Фахівці провели моделювання та визначили механізм для безпечної та керованої зупинки транспорту.

Головна мета рішення - зробити хвилину мовчання у столиці видимою та сформувати щоденну традицію вшанування пам'яті .

Зупинка руху в Києві

Нагадаємо, що в столиці вже діють практики тимчасового обмеження руху задля вшанування пам'яті полеглих українських захисників та цивільних громадян.

Зокрема, у День пам'яті захисників і захисниць України у Києві на хвилину зупиняли метро та наземний транспорт, після чого для повного відновлення графіку підземки знадобилося до 2 годин.

Крім того, міська влада ухвалила рішення щоденно зупиняти рух транспорту на Хрещатику о 9:00 під час загальнонаціональної хвилини мовчання.