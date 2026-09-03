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В Киеве будут останавливать движение транспорта во время минуты молчания

19:56 03.09.2026 Чт
2 мин
На каких улицах будут останавливать движение?
aimg Сергей Козачук
В Киеве будут останавливать движение транспорта во время минуты молчания Фото: в Киеве во время минуты молчания будут останавливать движение (Виталий Носач/РБК-Украина)
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Каждый день в 9:00 во время общенациональной минуты молчания в Киеве будут останавливать движение транспорта на 60 секунд. На участках с технической возможностью светофоры будут переключаться в режим "Всем красный".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.

Как будут останавливать движение и где это будет работать

Главная цель решения – сделать минуту молчания в столице видимой и сформировать ежедневную традицию памяти.

Специалисты провели моделирование и определили механизм безопасной и управляемой остановки транспорта.

На первом этапе новый режим будет действовать в центре столицы:

  • Европейская площадь,
  • улица Крещатик,
  • улица Бассейная,
  • Бессарабский проезд,
  • улица Большая Васильковская,
  • площадь Украинских Героев,
  • улица Евгения Чикаленко,
  • бульвар Тараса Шевченко,
  • улицы Владимирская и Прорезная,

В дальнейшем перечень улиц будут расширяться по мере технической готовности светофоров.

Фото: в Киеве будут ежедневно останавливать авто в 9:00 (t.me/KyivCityOfficial)

Уведомления и исключения

Во время минуты молчания через городскую оповещение будут транслировать голосовое сообщение и обратный отсчет.

В то же время, во время действия или объявления воздушной тревоги движение транспорта на 60 секунд не будет останавливать.

Точную дату начала действия нового порядка в КГГА обещают сообщить по отдельности.

Проект изменений был разработан по поручению мэра Киева Виталия Кличко после обращения депутатов Киевсовета, которые сейчас служат в Вооруженных Силах Украины.

По словам заместителя главы КГГА Константина Усова, столица должна научиться проживать минуту памяти вместе и подать пример другим регионам.

Остановка движения в Киеве

Напомним, что в столице уже действуют практики временного ограничения движения в память о павших украинских защитниках и гражданских гражданах.

В частности, в День памяти защитников и защитниц Украины в Киеве на минуту останавливали метро и наземный транспорт, после чего для полного обновления графика подземки понадобилось до 2 часов.

Кроме того, городские власти приняли решение ежедневно останавливать движение транспорта на Крещатике в 9:00 во время общенациональной минуты молчания.

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