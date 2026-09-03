В Киеве будут останавливать движение транспорта во время минуты молчания

Каждый день в 9:00 во время общенациональной минуты молчания в Киеве будут останавливать движение транспорта на 60 секунд. На участках с технической возможностью светофоры будут переключаться в режим "Всем красный".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Киевской городской государственной администрации.

Как будут останавливать движение и где это будет работать

Главная цель решения – сделать минуту молчания в столице видимой и сформировать ежедневную традицию памяти.

Специалисты провели моделирование и определили механизм безопасной и управляемой остановки транспорта.

На первом этапе новый режим будет действовать в центре столицы:

Европейская площадь,

улица Крещатик,

улица Бассейная,

Бессарабский проезд,

улица Большая Васильковская,

площадь Украинских Героев,

улица Евгения Чикаленко,

бульвар Тараса Шевченко,

улицы Владимирская и Прорезная,

В дальнейшем перечень улиц будут расширяться по мере технической готовности светофоров.

Фото: в Киеве будут ежедневно останавливать авто в 9:00 (t.me/KyivCityOfficial)

Уведомления и исключения

Во время минуты молчания через городскую оповещение будут транслировать голосовое сообщение и обратный отсчет.

В то же время, во время действия или объявления воздушной тревоги движение транспорта на 60 секунд не будет останавливать.

Точную дату начала действия нового порядка в КГГА обещают сообщить по отдельности.

Проект изменений был разработан по поручению мэра Киева Виталия Кличко после обращения депутатов Киевсовета, которые сейчас служат в Вооруженных Силах Украины.

По словам заместителя главы КГГА Константина Усова, столица должна научиться проживать минуту памяти вместе и подать пример другим регионам.