У Києві зупинився фунікулер: в чому причина

Що сталося

"Увага! Тимчасово призупинено рух фунікулера з технічної причини. Перепрошуємо за незручності", - йдеться в повідомленні.

Тим часом в КМДА також попередили, що фунікулер тимчасово припинив рух і додали, що про відновлення його роботи повідомлять додатково.

Фунікулер у Києві

Нагадаємо, що минулої весни під час активних бойових дій під Києвом фунікулер законсервували, оскільки підйомник має статус пам'ятника архітектури, історії, науки та техніки.

Після чого у червні минулого року фунікулер пройшов плановий щорічний ремонт. І вже із жовтня він відновив свою роботу після планового ремонту.

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