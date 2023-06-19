У Києві зупинився фунікулер: в чому причина

У Києві призупинено рух фунікулера сьогодні, 19 червня. Це пов'язано із технічними причинами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київпастрансу".
"Увага! Тимчасово призупинено рух фунікулера з технічної причини. Перепрошуємо за незручності", - йдеться в повідомленні.
Тим часом в КМДА також попередили, що фунікулер тимчасово припинив рух і додали, що про відновлення його роботи повідомлять додатково.
Нагадаємо, що минулої весни під час активних бойових дій під Києвом фунікулер законсервували, оскільки підйомник має статус пам'ятника архітектури, історії, науки та техніки.
Після чого у червні минулого року фунікулер пройшов плановий щорічний ремонт. І вже із жовтня він відновив свою роботу після планового ремонту.
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