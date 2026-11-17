"Рух поїздів метро на "зеленій" лінії між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір" тимчасово призупинено. Внаслідок чергового нічного обстрілу столиці пошкоджено наземному інфраструктуру метрополітену", - йдеться у повідомленні.

У КМДА додали, що наразі поїзди на "зеленій лінії" курсують лише підземною ділянкою між станціями "Сирець" - "Видубичі" (це правий берег Києва).

Також у повідомленні вказано, що про подальші зміни в роботі метрополітену та відновлення руху між станціями "Осокорки" - "Червоний хутір" буде повідомлено додатково.