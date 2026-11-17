Во вторник, 17 ноября, работа метрополитена Киева временно приостановлена. Ограничения касаются "зеленой линии" метро из-за ночных ударов РФ баллистики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА.
"Движение поездов метро на "зеленой" линии между станциями "Осокорки" - "Красный хутор" временно приостановлено. В результате очередного ночного обстрела столицы повреждена наземная инфраструктура метрополитена", - говорится в сообщении.
В КГГА добавили, что в настоящее время поезда на "зеленой линии" курсируют только по подземному участку между станциями "Сырец" - "Выдубичи" (это правый берег Киева).
Также в сообщении указано, что о дальнейших изменениях в работе метрополитена и возобновлении движения между станциями "Осокорки" - "Красный хутор" будет сообщено дополнительно.
Напомним, что этим утром в Киеве вновь прогремели мощные взрывы. Россияне в очередной раз решили ударить по столице баллистикой.
Кроме того, вчера поздно вечером враг тоже нанес удары баллистикой по Киеву. В результате атаки есть попадания в Северный и Южный мосты, а также из-за повреждений систем критической инфраструктуры - в некоторых районах возникли перебои с водой и теплом.