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У Києві зросла кількість жертв внаслідок атаки РФ: серед загиблих 5-річна дитина

Фото: наслідки атаки РФ по Києву (t.me/dsns_telegram)
Автор: Едуард Ткач

У Києві зросла кількість жертв внаслідок нічної російської атаки дронами по столиці. Серед трьох загиблих 5-річна дитина, також є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції України.

"Внаслідок атаки ворога восьмеро осіб отримало різні травми, ще троє загинуло. Серед загиблих 5-річна дитина", - йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці підтвердили, що падіння уламків дронів зафіксовано у кількох районах столиці. Зокрема:

  • у Дніпровському районі уламки ворожих дронів влучили у будинок та впали на нежитлове приміщення;
  • у Голосіївському районі уламки впали на територію промзони;
  • у Подільському районі уламками ворожого дрона пошкоджено багатоповерхівку;
  • у Шевченківському районі уламками пошкоджено автомобілі громадян;
  • у Деснянському районі зафіксовано падіння уламків на території лісосмуги.
 

Наразі слідчо-оперативні групи та криміналісти поліції Києва продовжують працювати на місцях, допомагають людям та документують наслідки чергового нападу РФ на столицю України.

Нічний обстріл Києва та області

Зазначимо, що у нічному звіті ДСНС надзвичайники вказували, в яких районах і де саме були пожежі. Також станом на той час було відомо, що в столиці загинули двоє людей, а постражалих було сім.

Крім того, росіяни атакували цієї ночі Київську область. Внаслідок атаки було відомо, що в декількох районах регіону пошкоджено будинки, автомобіль, а також було двоє постраждалих. Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.

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