У Києві зросла кількість жертв внаслідок атаки РФ: серед загиблих 5-річна дитина

Нічний обстріл Києва та області

Зазначимо, що у нічному звіті ДСНС надзвичайники вказували, в яких районах і де саме були пожежі. Також станом на той час було відомо, що в столиці загинули двоє людей, а постражалих було сім.

Крім того, росіяни атакували цієї ночі Київську область. Внаслідок атаки було відомо, що в декількох районах регіону пошкоджено будинки, автомобіль, а також було двоє постраждалих. Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.

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