В Киеве возросло количество жертв в результате атаки РФ: среди погибших 5-летний ребенок

Ночной обстрел Киева и области

Отметим, что в ночном отчете ГСЧС чрезвычайники указывали, в каких районах и где именно были пожары. Также по состоянию на то время было известно, что в столице погибли два человека, а пострадавших было семь.

Кроме того, россияне атаковали этой ночью Киевскую область. В результате атаки было известно, что в нескольких районах региона повреждены дома, автомобиль, а также было двое пострадавших. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.