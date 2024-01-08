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У Києві зросла кількість жертв ракетної атаки 2 січня

Київ, Понеділок 08 січня 2024 09:22
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У Києві зросла кількість жертв ракетної атаки 2 січня Фото: у Києві зросла кількість жертв ракетної атаки 2 січня (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Тетяна Степанова

Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки росіян по Києву 2 січня зросла до трьох осіб. У лікарні помер ще один потерпілий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Києва Віталія Кличка.

"У лікарні помер один потерпілий під час ракетної атаки на столицю 2 січня. Це третя жертва в будинку в Соломʼянському районі, що постраждав від атаки", - повідомив Кличко.

За його словами, наразі в стаціонарах медзакладів Києва перебувають 22 людини з тих, кого госпіталізували 29 грудня та 2 січня. Одна з них - у тяжкому стані.

Масований обстріл України 2 січня

Нагадаємо, 2 січня російські окупанти повторили масштабний обстріл, як 29 грудня. Спочатку росіяни випустили 35 дронів-камікадзе, які були всі збиті. Після цього по Україні випустили 99 ракет різних типів, зокрема аеробалістичні "Кинджали".

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що сили ППО збили вчора 72 ракети, у тому числі всі 10 "Кинджалів".

Головною ціллю ракетного удару став Київ. Ворог запустив по столиці велику кількість ракет. У Солом'янському районі столиці внаслідок атаки була пошкоджена багатоповерхівка. Раніше повідомлялося про двох загиблих внаслідок ворожого удару.

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