Як виглядає найбільш постраждалий від ракетної атаки район Києва: фоторепортаж
Під час сьогоднішньої масованої ракетної атаки головною ціллю росіян стала столиця України. Внаслідок обстрілу у Києві загалом є наслідки у шести районах, але наймасштабніші - у Солом'янському, де понівечена багатоповерхівка, є загиблі та десятки постраждалих.
РБК-Україна публікує фоторепортаж з місця подій.
Зауважмо, що за останніми даними в одному з будинків у Соломʼянському районі, де сталася пожежа внаслідок російської ракетної атаки, поранено щонайменше 49 осіб.
Фото: через пожежу в багатоповерхівці в Солом'янському районі постраждали 49 людей (РБК-Україна)
Також у столиці відомо про двох жертв.
Фото: вогонь заблокував людей на поверхах. ДСНС проводили деблокування та евакуацію людей (РБК-Україна)
Кореспондент РБК-Україна побував на місці в Солом'янському р-ні, де суттєво зруйнована багатоповерхівка. Там наразі продовжується пошуково-рятувальні роботи. Пожежу в будинку вдалося локалізувати.
Фото: всі екстрені служби продовжують працювати на місці (РБК-Україна)
Також відомо що однією із загиблих є літня жінка. Вона померла від поранень у кареті "швидкої". Їй було 86 років.
Фото: у подвір'ї поруч багатоповерхівки вщент зруйновані автівки (РБК-Україна)
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Що відомо про наслідки атаки в Києві
Нагадаємо, що російські війська сьогодні під час масованого обстрілу України застосували майже сто ракет, близько 70 з яких збито, при чому майже 60 з них - у районі Києва. Ситуація по районах в столиці:
- Внаслідок атаки Деснянському районі столиці попередньо є загоряння супермаркету,
- В Дарницькому - пошкоджено нежитлові приміщення,
- В Голосіївському уламки впали на відкриту територію,
- В Печерському районі уламки впали на дах 9-ти поверхового житлового будинку та на ще один багатоповерховий будинок та приватний будинок,
- В Оболонському районі виникла пожежа в житловому будинку, також уламки впали на територію нежитлової забудови та складських приміщень,
- У Святошинському - на нежитлову забудову,
- У Подільському районі сталася пожежа на території ринку, пошкоджено газову трубу, магістралі водопостачання та зайнялися приблизно шість авто, а також рештки упали на нежитлову забудову.
- У Шевченківському районі було падіння решток на відкриту територію.
Всі подробиці щодо наслідків ракетної атаки на Київ - в матеріалі РБК-Україна.
Також ми підготували матеріал щодо наслідків атаки по всій Україні, про все в матеріалі за посиланням.
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