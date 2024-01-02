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Як виглядає найбільш постраждалий від ракетної атаки район Києва: фоторепортаж

Київ, Вівторок 02 січня 2024 13:19
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Як виглядає найбільш постраждалий від ракетної атаки район Києва: фоторепортаж Фото: багатоповерхівка в у Солом'янському районі Києва після ракетної атаки (РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Під час сьогоднішньої масованої ракетної атаки головною ціллю росіян стала столиця України. Внаслідок обстрілу у Києві загалом є наслідки у шести районах, але наймасштабніші - у Солом'янському, де понівечена багатоповерхівка, є загиблі та десятки постраждалих.

РБК-Україна публікує фоторепортаж з місця подій.

Зауважмо, що за останніми даними в одному з будинків у Соломʼянському районі, де сталася пожежа внаслідок російської ракетної атаки, поранено щонайменше 49 осіб.

Як виглядає найбільш постраждалий від ракетної атаки район Києва: фоторепортаж

Фото: через пожежу в багатоповерхівці в Солом'янському районі постраждали 49 людей (РБК-Україна)

Також у столиці відомо про двох жертв.

Як виглядає найбільш постраждалий від ракетної атаки район Києва: фоторепортаж

Фото: вогонь заблокував людей на поверхах. ДСНС проводили деблокування та евакуацію людей (РБК-Україна)

Кореспондент РБК-Україна побував на місці в Солом'янському р-ні, де суттєво зруйнована багатоповерхівка. Там наразі продовжується пошуково-рятувальні роботи. Пожежу в будинку вдалося локалізувати.

Як виглядає найбільш постраждалий від ракетної атаки район Києва: фоторепортаж

Фото: всі екстрені служби продовжують працювати на місці (РБК-Україна)

Також відомо що однією із загиблих є літня жінка. Вона померла від поранень у кареті "швидкої". Їй було 86 років.

Як виглядає найбільш постраждалий від ракетної атаки район Києва: фоторепортаж

Фото: у подвір'ї поруч багатоповерхівки вщент зруйновані автівки (РБК-Україна)

Більше фото дивіться у галереї нижче

Фото: багатоповерхівка в у Солом'янському районі Києва після ракетної атаки (РБК-Україна)

Що відомо про наслідки атаки в Києві

Нагадаємо, що російські війська сьогодні під час масованого обстрілу України застосували майже сто ракет, близько 70 з яких збито, при чому майже 60 з них - у районі Києва. Ситуація по районах в столиці:

  • Внаслідок атаки Деснянському районі столиці попередньо є загоряння супермаркету,
  • В Дарницькому - пошкоджено нежитлові приміщення,
  • В Голосіївському уламки впали на відкриту територію,
  • В Печерському районі уламки впали на дах 9-ти поверхового житлового будинку та на ще один багатоповерховий будинок та приватний будинок,
  • В Оболонському районі виникла пожежа в житловому будинку, також уламки впали на територію нежитлової забудови та складських приміщень,
  • У Святошинському - на нежитлову забудову,
  • У Подільському районі сталася пожежа на території ринку, пошкоджено газову трубу, магістралі водопостачання та зайнялися приблизно шість авто, а також рештки упали на нежитлову забудову.
  • У Шевченківському районі було падіння решток на відкриту територію.

Всі подробиці щодо наслідків ракетної атаки на Київ - в матеріалі РБК-Україна.

Також ми підготували матеріал щодо наслідків атаки по всій Україні, про все в матеріалі за посиланням.

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Київ Соломенский район ракетный удар
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