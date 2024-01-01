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У Києві зросла кількість жертв ракетного удару 29 грудня

Фото: у Києві виявили ще одного загиблого внаслідок ракетного удару РФ (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Валерій Савицький

Рятувальники продовжують виявляти загиблих внаслідок масштабного ракетного удару по Києву 29 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергія Попко.

Зазначається, що станом на 22:30 понеділка, 1 січня, у столиці виявили уже 29 загиблих людей.

Обстріл Києва 29 грудня

У п'ятницю, 29 грудня, Росія влаштувала наймасштабнішу атаку по території Україні з початку вторгнення. За кілька годин агресор випустив по країні 158 ракет різних типів, а також ударні дрони-камікадзе. Зокрема, у небі над Києвом було збито понад 30 ворожих цілей.

Пошуково-рятувальна операція у столиці триває третю добу. Спочатку повідомлялося про трьох загиблих, але згодом кількість загиблих почала стрімко зростати і сягнула 28 людей.

1 січня у Києві було оголошено днем жалоби за загиблими.

У новорічну ніч РФ запустила по Україні рекордну кількість "Шахедів" та 8 ракет.

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