Кількість загиблих внаслідок атаки РФ на Київ зросла до 28 людей

Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки російських терористів на Київ 29 грудня зросла до 28 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА .

"На жаль, тіла загиблих внаслідок ракетного удару ще продовжують знаходити. Рятувальники дістали з-під завалів ще одне тіло", - йдеться в повідомленні.

Наразі відомо про 28 загиблих внаслідок ракетного удару росіян.

Обстріл Києва 29 грудня

Російські війська 29 грудня влаштували масовану атаку по Україні, використавши близько 160 ракет різних типів, окрім "Калібрів". Зокрема, в небі над Києвом було збито понад 30 ворожих цілей.

Спочатку повідомлялося про трьох загиблих. Пізніше кількість загиблих почала стрімко зростати. За останніми даними, їх було 27.

Зазначимо, 1 січня в Києві оголошено днем жалоби.