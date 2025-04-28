В Киеве возросло количество жертв массированной российской атаки 24 апреля

Российская армия масштабно атаковала Киев в ночь на 24 апреля. Сегодня в больнице умер еще один пострадавший в результате - 45-летний мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

"Только что в больнице от полученных ожогов в результате вражеской атаки 24 апреля умер 45-летний мужчина. У него осталась несовершеннолетняя дочь и приемный 6-летний внук. Их дом полностью разрушен", - сообщил Ткаченко.

Таким образом, по состоянию на 28 апреля, в Киеве враг унес жизни 13 человек.

Массированная атака на Украину 24 апреля

24 апреля, российские войска атаковали Украину дронами и ракетами различных типов, в частности баллистикой. Россияне выпустили по Украине 145 беспилотников и 70 ракет.

Масштабному удару подверглась столица Украины - Киев. Россияне применили для обстрела дроны и ракеты различных типов. Во время обстрела повреждения были зафиксированы в нескольких районах. Но больше всего пострадал Святошинский район, там был частично разрушен дом.

По состоянию на утро 25 апреля было известно, что в результате российской атаки на Киев погибли 12 человек. Еще 87 человек пострадали.