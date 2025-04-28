В Киеве возросло количество жертв массированной российской атаки 24 апреля
Российская армия масштабно атаковала Киев в ночь на 24 апреля. Сегодня в больнице умер еще один пострадавший в результате - 45-летний мужчина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.
"Только что в больнице от полученных ожогов в результате вражеской атаки 24 апреля умер 45-летний мужчина. У него осталась несовершеннолетняя дочь и приемный 6-летний внук. Их дом полностью разрушен", - сообщил Ткаченко.
Таким образом, по состоянию на 28 апреля, в Киеве враг унес жизни 13 человек.
Массированная атака на Украину 24 апреля
24 апреля, российские войска атаковали Украину дронами и ракетами различных типов, в частности баллистикой. Россияне выпустили по Украине 145 беспилотников и 70 ракет.
Масштабному удару подверглась столица Украины - Киев. Россияне применили для обстрела дроны и ракеты различных типов. Во время обстрела повреждения были зафиксированы в нескольких районах. Но больше всего пострадал Святошинский район, там был частично разрушен дом.
По состоянию на утро 25 апреля было известно, что в результате российской атаки на Киев погибли 12 человек. Еще 87 человек пострадали.
Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне ударили по столице северокорейской ракетой.
"Если информация о производстве этой ракеты в Северной Корее подтвердится, это станет очередным доказательством преступности союза России и Пхеньяна. Они убивают людей и издеваются над жизнью вместе - только в этом смысл их сотрудничества. Россия постоянно применяет такое оружие - ракеты, артиллерию", - рассказал Зеленский.
Больше о последствиях массированной атаки - в материале РБК-Украина.
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