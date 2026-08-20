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Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

У Києві зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ

11:44 20.08.2026 Чт
2 хв
Триває пошук людей під завалами
aimg Юлія Капітонова
Фото: Сотні рятувальників і поліцейських працюють на місцях російських ударів (DSNSKyiv)

Кількість жертв масованого російського обстрілу Києва вже сягнула 13 осіб.

Про це заявив глава МВС Іван Вигівський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Телеграм.

За словами міністра, у Солом'янському районі столиці виявили тіло ще однієї жінки.

"Загалом у Києві та області вже 14 загиблих та понад 40 поранених унаслідок цієї російської атаки", - наголосив Вигівський.

Він також додав, що до пошукових робіт та ліквідації наслідків обстрілів загалом долучилися понад 600 рятувальників і поліцейських.

Наразі тривають роботи на двох локаціях у Києві та ще трьох - у Бориспільському та Броварському районах області.

Глава МВС звернув увагу на те, що десятки цивільних вдалося врятувати.

"На місцях атак поліцейські розгорнули штаби, де приймають заяви про пошкоджене та знищене майно", - додав він.

Згідно з останніми даними, у Києві внаслідок атаки зазнали значних пошкоджень близько 20 житлових будинків, а також школа, дитяча лікарня та дитячий садок. Усі ці об'єкти є цивільними та не становили жодної загрози.

До пошуково-рятувальних робіт залучили необхідні підрозділи та роботизовану техніку. Рятувальники продовжують розбирати завали та перевіряють, чи не залишилися під ними люди.

На Київщині внаслідок обстрілу загорілися складські приміщення з побутовими товарами. Вогнеборці працюють над локалізацією пожежі, до гасіння також залучили авіацію.

"Також цієї ночі були обстріляні Одещина та Чернігівщина. На щастя, там минулося без постраждалих", - підсумував Вигівський.

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