У Києві зросла кількість постраждалих від падіння уламків ракети РФ

Обстріл Києва

Ввечері 30 червня у Києві та північних областях оголосили повітряну тривогу. Після цього Повітряні сили попередили про, ймовірно, крилату ракету, яка летіла в бік Києва, а мер Києва повідомив про роботу протиповітряної оборони в Київській області.

Пізніше в мережі з'явилися фото з димом над Києвом, а Кличко розповів, що в Оболонський район вирушили екстрені служби. Як з'ясувалося, уламки збитої ракети пошкодили багатоповерхівку. Спочатку було відомо про двох потерпілих.

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