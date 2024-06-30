В Киеве выросло количество пострадавших от падения обломков ракеты РФ

Обстрел Киева

Вечером 30 июня в Киеве и северных областях была объявлена воздушная тревога. После этого Воздушные силы предупредили о, вероятно, летящей в сторону Киева крылатой ракете, а мэр Киева сообщил о работе противовоздушной обороны в Киевской области.

Позже в сети появились фото с дымом над Киевом, а Кличко рассказал, что в Оболонский район отправились экстренные службы. Как выяснилось, обломки сбитой ракеты повредили многоэтажку. Сначала было известно о двух пострадавших.

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