Люди ще можуть бути під завалами: у КМВА оновили дані щодо постраждалих від атаки РФ
За оновленої інформацією, внаслідок нічної ракетно-дронової атаки на Київ кількість постраждалих зросла до 31 людини. Під завалами можуть бути ще люди - триває рятувальна операція.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.
Станом на 11:00 кількість постраждалих у Києві зросла до 31 людини. Найскладніша ситуація залишається у Шевченківському районі, де триває активна пошуково-рятувальна операція.
За інформацією КМВА, під завалами можуть залишатися ще щонайменше троє людей. Рятувальники роблять усе можливе, аби якнайшвидше розібрати зруйновані конструкції та дістатися до постраждалих.
Атака на Київ 23 червня
У ніч проти 23 червня 2025 року армія РФ масовано атакувала Київ дронами та ракетами. Як повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, найтяжчі наслідки - в Шевченківському районі Києва. Там зруйновано цілий під'їзд житлової багатоповерхівки.
За останніми даними, загинули щонайменше семеро людей. З них шестеро - у Києві, ще одна людина загинула в Білій Церкві.
Одразу після атаки росіяни почали поширювати фейк про те, що нібито всі удари по Києву в ніч на 23 червня, були спрямовані виключно по військових об’єктах, а загибель цивільних - це "результат роботи української ППО". Однак у ЦПД спростували ці заяви.
Як відомо, всього Російська Федерація у ніч на понеділок, 23 червня, запустила по території України понад 350 безпілотників, балістичні та крилаті ракети.
Детальніше про наслідки ворожого обстрілу по Києву - читайте у репортажі РБК-Україна.
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