В Києві зросла кількість постраждалих після ранкової атаки дронів

Атака дронів РФ на Київ

Близько 4:30 російські окупанти атакували Київ дронами. В столиці лунали вибухи, працювала ППО. Внаслідок атаки загорілися будівлі.

Пізніше стало відомо, що, зокрема, в Святошинському районі палали нежитлові приміщення, а у Дарницькому горів приватний будинок. До того ж у Святошинському районі через атаку дронів постраждали двоє людей.

Додамо, що російські ударні безпілотники атакували Харків. У місті пролунала серія потужних вибухів. У Харкові через обстріл РФ постраждала одна людина.

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