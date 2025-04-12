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В Києві зросла кількість постраждалих після ранкової атаки дронів

Фото: в Києві троє людей постраждали через атаку дронів 12 квітня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Зранку 12 квітня росіяни атакували Київ дронами. Кількість постраждалих зросла.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

За даними медиків, у результаті ворожої атаки цієї ночі, в Святошинському районі столиці троє постраждалих.

"Одного госпіталізували, двом медики надали допомогу на місці", - зазначив мер.

Атака дронів РФ на Київ

Близько 4:30 російські окупанти атакували Київ дронами. В столиці лунали вибухи, працювала ППО. Внаслідок атаки загорілися будівлі.

Пізніше стало відомо, що, зокрема, в Святошинському районі палали нежитлові приміщення, а у Дарницькому горів приватний будинок. До того ж у Святошинському районі через атаку дронів постраждали двоє людей.

Додамо, що російські ударні безпілотники атакували Харків. У місті пролунала серія потужних вибухів. У Харкові через обстріл РФ постраждала одна людина.

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