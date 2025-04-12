У ДСНС показали фото наслідків атаки РФ по Києву: ліквідація пожеж продовжується
Сьогодні зранку російські окупанти атакували Київ дронами. Внаслідок атаки загорілися будівлі, ліквідація пожеж продовжується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.
Святошинський район
Надзвичайники поінформували, що пожежі були і продовжуються у Святошинському районі столиці. Зокрема:
- за однією з адрес сталося загоряння в складській одноповерховій будівлі на площі 1500 квадратних метрів, пожежу локалізовано о 06:22;
- за іншою адресою - пожежа у 2-х складських будівлях на площі 1000 та 150 квадратних метрів з частковою руйнацією, на території промислового підприємства.
Там додали. що роботи по локалізації загоряння тривають.
Оновлено 07:24
Станом на 7:00 пожежі у Святошинському районі локалізовано, наразі триває їхня ліквідація.
Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей.
Наслідки атаки РФ по Києву
Нагадаємо, що за інформацією КМВА, станом на 5 ранку пожежу було зафіксовано і в Дарницькому районі столиці. Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що було зруйновано приватний будинок.
Також він повідомляв, що у Святошинському районі постраждали двоє осіб.
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