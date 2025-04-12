У ДСНС показали фото наслідків атаки РФ по Києву: ліквідація пожеж продовжується

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

Станом на 7:00 пожежі у Святошинському районі локалізовано, наразі триває їхня ліквідація.

Там додали. що роботи по локалізації загоряння тривають.

Надзвичайники поінформували, що пожежі були і продовжуються у Святошинському районі столиці. Зокрема:

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Нагадаємо, що за інформацією КМВА, станом на 5 ранку пожежу було зафіксовано і в Дарницькому районі столиці. Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що було зруйновано приватний будинок.

Також він повідомляв, що у Святошинському районі постраждали двоє осіб.

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