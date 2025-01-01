В Киеве возросло количество пострадавших из-за атаки РФ

В Киеве до шести возросло количество пострадавших. Оккупанты атаковали столицу утром, 1 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram .

По его словам, сейчас двух из них госпитализировали, четырем медики оказали помощь на месте, в том числе, беременной женщине.

"Шесть человек пострадали в результате вражеской атаки на столицу", - отметил мэр города.

Уже около 9:30 количество пострадавших в Киеве возросло до шести.

"Двух из них госпитализировали. Двум медики оказали помощь на месте. Большинство пострадавших - из Печерского района", - отметил Кличко.

Около 9:00 стало известно, что уже четверо пострадавших в результате вражеской атаки врага на Киев.

"Трое пострадавших на Печерске. Двух из них госпитализировали", - рассказал он.

Обстрел Киева

Взрывы прогремели в Киеве около 7:00 утра. В Киевской области работала ПВО.

Позже стало известно, что из-за утренней российской воздушной атаки на Киев 1 января, было зафиксировано падение обломков дронов в Печерском районе столицы. Произошло возгорание нежилого здания.

Позже Кличко рассказал, что в Печерском районе столицы также есть возгорание на крыше и в одной из квартир жилого дома. Кроме того, он сообщил о пострадавшей женщине.

Подробнее о последствиях атаки РФ на Киев 1 января - читайте в материале РБК-Украина.

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