У Києві зранку знову лунають вибухи: що відомо

Обстріли Києва та України

Нагадаємо, кілька годин в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу. Вона була пов'язана з тим, що ворог випустив по Україні безпілотники, а також були зафіксовані крилаті ракети, які росіяни запустили зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Також ми писали, що цієї ночі у зв'язку з атакою РФ у столиці працювали сили ППО. Серію вибухів було чутно не один раз.

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