В Киеве утром снова прогремели взрывы: что известно

Утром, 26 мая, в Киеве раздаются звуки взрывов. В столице на фоне атаки вражеских беспилотников работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации (КГВА).

"Опасность ударных БпЛА остается. В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях, соблюдайте все правила безопасности до отбоя тревоги", - говорится в сообщении - в 06:03.

После этого было слышно еще несколько серий звуков взрывов, в частности, работу ПВО.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали, что в разных точках Киевской области зафиксированы ударные беспилотники.

Где объявили тревогу

По состоянию на 06:11 воздушную тревогу объявили почти по всей Украине. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Ровенской, Волынской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.