В Киеве утром снова прогремели взрывы: что известно
Утром, 26 мая, в Киеве раздаются звуки взрывов. В столице на фоне атаки вражеских беспилотников работает противовоздушная оборона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации (КГВА).
"Опасность ударных БпЛА остается. В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях, соблюдайте все правила безопасности до отбоя тревоги", - говорится в сообщении - в 06:03.
После этого было слышно еще несколько серий звуков взрывов, в частности, работу ПВО.
Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали, что в разных точках Киевской области зафиксированы ударные беспилотники.
Где объявили тревогу
По состоянию на 06:11 воздушную тревогу объявили почти по всей Украине. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Ровенской, Волынской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.
Обстрелы Киева и Украины
Напомним, пару часов в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу. Она была связана с тем, что враг выпустил по Украине беспилотники, а также были зафиксированы крылатые ракеты, которые россияне запустили со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
Также мы писали, что этой ночью в связи с атакой РФ в столице работали силы ПВО. Серию взрывов было слышно не один раз.
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