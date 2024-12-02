У Києві зранку оголосили тривогу

Зранку, 2 грудня, у Києві оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу, ймовірно, стали ворожі БпЛА, які летять в напрямку столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог".
Сигнал тривоги оголосили о 06:32. Офіційної інформації з приводу того, що стало причиною тривоги, поки нема. Проте моніторингові канали пишуть про рух БпЛА у напрямку Києва. Трохи раніше тривога пролунала у Київській області.
Згідно останньої інформації, о 06:02, рух ворожих безпілотників був наступний:
Станом на 06:38 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській та Сумській областях. Водночас темно-червона позначка у Луганській області та в Криму не змінюється вже протягом багатьох місяців.
Нагадаємо, що вночі Росія влучила дроном по будинку у Тернополі. Мер міста Сергій Надал розповів, що внаслідок атаки пожежа охопила квартири на верхньому 5 поверху, а також частково третій і четвертий поверхи.
Відомо, що внаслідок загинула мінімум одна людина. Крім того, є важкопоранені. Проте інформації щодо точної кількості постраждалих осіб поки не було.
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