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У Києві зранку оголосили тривогу

Фото: люди в метро під час тривоги (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 2 грудня, у Києві оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу, ймовірно, стали ворожі БпЛА, які летять в напрямку столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог".

Сигнал тривоги оголосили о 06:32. Офіційної інформації з приводу того, що стало причиною тривоги, поки нема. Проте моніторингові канали пишуть про рух БпЛА у напрямку Києва. Трохи раніше тривога пролунала у Київській області.

Згідно останньої інформації, о 06:02, рух ворожих безпілотників був наступний:

  • БпЛА у Сумській області рухався у південному напрямку;
  • БпЛА у Чернігівській області тримав або тримали (точна кількість невідома) південно-західний курс.

Де оголосили тривогу

Станом на 06:38 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській та Сумській областях. Водночас темно-червона позначка у Луганській області та в Криму не змінюється вже протягом багатьох місяців.

Нагадаємо, що вночі Росія влучила дроном по будинку у Тернополі. Мер міста Сергій Надал розповів, що внаслідок атаки пожежа охопила квартири на верхньому 5 поверху, а також частково третій і четвертий поверхи.

Відомо, що внаслідок загинула мінімум одна людина. Крім того, є важкопоранені. Проте інформації щодо точної кількості постраждалих осіб поки не було.

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