У Києві зранку оголосили тривогу

Сигнал тривоги оголосили о 06:32. Офіційної інформації з приводу того, що стало причиною тривоги, поки нема. Проте моніторингові канали пишуть про рух БпЛА у напрямку Києва. Трохи раніше тривога пролунала у Київській області.

Згідно останньої інформації, о 06:02, рух ворожих безпілотників був наступний:

БпЛА у Сумській області рухався у південному напрямку;

БпЛА у Чернігівській області тримав або тримали (точна кількість невідома) південно-західний курс.

Де оголосили тривогу

Станом на 06:38 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській та Сумській областях. Водночас темно-червона позначка у Луганській області та в Криму не змінюється вже протягом багатьох місяців.