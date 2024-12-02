В Киеве утром объявили тревогу

Напомним, что ночью Россия попала дроном по дому в Тернополе. Мэр города Сергей Надал рассказал, что в результате атаки пожар охватил квартиры на верхнем 5 этаже, а также частично третий и четвертый этажи.

Известно, что в результате погиб минимум один человек. Кроме того, есть тяжелораненые. Однако информации о точном количестве пострадавших лиц пока не было.

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