У Києві зранку оголошено повітряну тривогу: в чому причина

"Повітряна тривога в місті Києві", - йдеться у повідомленні о 07:31.

До цього, о 06:38, у Повітряних силах ЗСУ фіксували ударний дрон росіян на кордоні Чернігівської та Київської областей.

Оновлено о 07:40

У Київській обласній військовій адміністрації (КОВА) повідомили, що в регіоні зафіксовано рух ворожих БпЛА. По цілям працюють сили ППО.

Владний канал закликав українців не фотографувати та не знімати роботу захисників України. Крім того, наголосили не нехтувати правилами безпеки та залишатися в укриттях до закінчення тривоги.

Де оголошено тривогу

У зв'язку з фіксацією дронів, карта повітряних тривог станом на 07:35 виглядає наступним чином.