В Киеве утром объявлена воздушная тревога: в чем причина

Утром, 31 августа, в Киеве объявлен сигнал воздушной тревоги. Кроме того, тревога продолжается в ряде других областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый Telegram-канал "Карта воздушных тревог".
"Воздушная тревога в Киеве", - говорится в сообщении в 07:31.
До этого, в 06:38, в Воздушных силах ВСУ фиксировали ударный дрон россиян на границе Черниговской и Киевской областей.
В Киевской областной военной администрации (КОВА) сообщили, что в регионе зафиксировано движение вражеских БпЛА. По целям работают силы ПВО.
Властный канал призвал украинцев не фотографировать и не снимать работу защитников Украины. Кроме того, людей попросили не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания тревоги.
В связи с фиксацией дронов, карта воздушных тревог по состоянию на 07:35 выглядит следующим образом.
Напомним, что в ночь на 31 августа в Киеве три раза объявляли сигнал воздушной тревоги.
Во время первого сигнала в Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе баллистики для Киевской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областей. В то же время, за весь период тревог военные фиксировали ударные БПЛА россиян в воздушном пространстве Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.