В Киеве утром объявлена воздушная тревога: в чем причина

"Воздушная тревога в Киеве", - говорится в сообщении в 07:31.

До этого, в 06:38, в Воздушных силах ВСУ фиксировали ударный дрон россиян на границе Черниговской и Киевской областей.

Обновлено в 07:40

В Киевской областной военной администрации (КОВА) сообщили, что в регионе зафиксировано движение вражеских БпЛА. По целям работают силы ПВО.

Властный канал призвал украинцев не фотографировать и не снимать работу защитников Украины. Кроме того, людей попросили не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания тревоги.

Где объявлена тревога

В связи с фиксацией дронов, карта воздушных тревог по состоянию на 07:35 выглядит следующим образом.