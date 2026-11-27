Зранку на під'їзді до мосту ускладнений рух. За раз вдається проїхати лише кілька метрів.

Частина водіїв їде через Подільський міст, бо на інших мостах діють обмеження. Так, Північним мостом дозволили рух лише громадському та спеціальному транспорту.

На Південному мосту з правого берега на лівий відновили рух громадського транспорту. Легкові авто Південним мостом можуть їхати з лівого берега на правий.

Дарницький міст, за даними Київської міської військової адміністрації, відкритий для руху без обмежень.

Нагадаємо, 24 листопада тимчасово виконуючий обов'язки начальника Київської міської військової адміністрації Андрій Ткачов сказав у телеефірі, що Південний міст можуть відкрити для приватних авто з правого берега на лівий.

Рішення, за його словами, могли ухвалити за день-два.