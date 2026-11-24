Південним мостом у Києві можуть пустити приватні авто з правого берега на лівий. Поки що в цьому напрямку там їздить лише громадський транспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова тимчасово виконуючого обов’язки начальника Київської міської військової адміністрації Андрія Ткачова у телеефірі.

"Рух по Південному мосту з лівого на правий берег відкритий, з правого на лівий берег поки що відкритий лише для громадського транспорту", - розповів Ткачов.

"Ми ще придивляємось, вивчаємо, як поводиться міст і, можливо, приймемо рішення сьогодні-завтра щодо запуску і автомобільного приватного транспорту з правого на лівий берег через Південний міст", - додав він.

Що з іншими мостами Києва

За словами Ткачова, на Північному мосту обмеження досі діють. Там можуть їздити лише громадський та спеціальний транспорт.

До спеціального належать екстрені служби і комунальники, які ліквідовують наслідки російських ударів.

На всіх інших мостах столиці рух відбувається без обмежень, зазначив Ткачов.

Нагадаємо, вночі 20 листопада російські балістичні ракети пошкодили в Києві три мости через Дніпро.

Це Подільсько-Воскресенський міст, Дарницький і Південний, у який влучили повторно.