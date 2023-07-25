У Києві знову збили військових на блокпості. Одного з них на смерть

У Києві водій на блокпосту збив військових, одного на смерть. Аварія відбулась під час комендантської години, винуватця ДТП вже затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва .

"Водій легковика на великій швидкості скоїв наїзд на солдат Нацгвардії та протаранив дві автівки. Внаслідок ДТП один військовослужбовець загинув на місці, іншого госпіталізували у лікарню, ще одного військовослужбовця лікарі оглянули на місці", - йдеться в повідомленні.

Так, сьогодні о 00:05 годині до поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на блокпосту поблизу станції метро "Святошин" водій автомобіля Volkswagen скоїв автопригоду з потерпілими. На місце події негайно виїхала швидка медична допомога та слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП.

Попередньо правоохоронці встановили, що 23-річний керманич на великій швидкості скоїв наїзд на двох військовослужбовців Національної Гвардії України, які несли службу на блокпосту. Далі автомобіль протаранив ще дві припарковані автівки, в одній з яких знаходився військовий територіального центру комплектування.

"Внаслідок зіткнення 49-річний солдат від отриманих травм загинув на місці, а його 26-річного товариша по службі з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до медичного закладу. Ще одному постраждалому військовому надали допомогу на місці", - додали в поліції.

Фото з місця аварії на блокпосту у Києві 25 липня (t.me/gunpKyiv)

Як додали в Київській міській прокуратурі, згідно з матеріалами слідства, водій автомобіля, рухаючись по проспекту Берестейському в період дії комендантської години, здійснив наїзд на військовослужбовців НГУ, які несли службу на блокпосту.

До того ж поліція Києва опублікувала відео моменту ДТП на Берестейському проспекті.

Правоохоронці провели огляд водія на стан сп’яніння за допомогою приладу "Драгер", який не виявив алкоголю в його організмі, а подальші експертизи встановлять, чи перебував він під дією наркотиків. Керманича поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі столичної поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

ДТП з військовими у Києві

Нагадаємо, що це не перша смертельна ДТП за участю військової Нацгвардії. Так, 25 травня, о 23.55 водій автомобіля Lexus ES350 рухався проспектом Берестейським в Києві, повз блокпоста, де збив на смерть 23-річного військовослужбовця Національної гвардії. Пізніше з'ясувалося, що за кермом був суддя Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир. На даний момент суддя Тандир перебуває під вартою.