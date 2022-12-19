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В Киеве снова открывают две центральные станции метро, но есть нюанс

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Киев, Понедельник 19 декабря 2022 18:15
В Киеве снова открывают две центральные станции метро, но есть нюанс Фото: в Киеве снова открывают две центральные станции метро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Завтра, 20 декабря, в Киеве откроют две центральные станции метро – "Майдан Независимости" и "Крещатик".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА.

Сообщается, что станция "Крещатик" пока будет работать на один вестибюль в направлении улицы Крещатик. Вестибюли с выходами на улицы Институтской и Городецкого временно остаются закрытыми.

Пересадочный узел между станциями "Крещатик" и "Майдан Независимости" будет работать по такому графику:

  • станция "Крещатик" с 5:40 до 21:35;
  • станция "Майдан Независимости" с 5:38 до 21:38.

В настоящее время остаются закрытыми две станции красной линии – "Днепр" и "Гидропарк".

Напомним, в Киеве 17 декабря после российского обстрела метро работало как укрытие. Вместо поездов в столице запустили автобусы, частично дублирующие маршруты метрополитена.

Также сегодня стало известно, что в Киеве решили открыть две станции метро - "Майдан Независимости" и "Крещатик", которые были закрыты с начала полномасштабной войны. Станции начнут работать уже с 20 декабря.

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