В Киеве снова открывают две центральные станции метро, но есть нюанс

Завтра, 20 декабря, в Киеве откроют две центральные станции метро – "Майдан Независимости" и "Крещатик".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА.

Сообщается, что станция "Крещатик" пока будет работать на один вестибюль в направлении улицы Крещатик. Вестибюли с выходами на улицы Институтской и Городецкого временно остаются закрытыми.

Пересадочный узел между станциями "Крещатик" и "Майдан Независимости" будет работать по такому графику:

станция "Крещатик" с 5:40 до 21:35;

станция "Майдан Независимости" с 5:38 до 21:38.

В настоящее время остаются закрытыми две станции красной линии – "Днепр" и "Гидропарк".