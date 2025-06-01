У Києві знову вибухи: працюють сили ППО

Атака на Київ

Повітряну тривогу у столиці оголосили о 01:43, тобто вона триває понад сім годин. Росія в ніч на 1 червня атакувала Київ дронами та ракетами. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про швидкісні цілі у напрямку міста.

Також окупанти випускали у напрямку Києва декілька груп безпілотників. Вночі та зранку у столиці України кілька разів лунали вибухи.

Крім того, цієї ночі росіяни також вдарили по Запоріжжю "Шахедами". Пошкоджена приватна забудова та об'єкти критичної інфраструктури.

Станом на ранок відомо, що у Запоріжжі кількість постраждалих зросла до трьох осіб.

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