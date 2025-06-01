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У Києві знову вибухи: працюють сили ППО

Фото: у Києві пролунали вибухи 1 червня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві зранку 1 червня знову пролунали вибухи. У місті працює протиповітряна оборона по ворожих дронах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка в Telegram.

"Працює ППО в столиці", - написав Ткаченко.

За кілька хвилин до цього Повітряні сили ЗСУ попередили про рух ворожих дронів у напрямку Києва.

Мер столиці Віталій Кличко уточнив, що ППО працює на Оболоні.

"У столиці, на Оболоні, працює ППО.  Ворожі БпЛА ще заходять на місто. Перебувайте в укриттях", - повідомив він у Telegram.

Карта повітряних тривог станом на 8:40

 

Атака на Київ

Повітряну тривогу у столиці оголосили о 01:43, тобто вона триває понад сім годин. Росія в ніч на 1 червня атакувала Київ дронами та ракетами. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про швидкісні цілі у напрямку міста.

Також окупанти випускали у напрямку Києва декілька груп безпілотників. Вночі та зранку у столиці України кілька разів лунали вибухи.

Крім того, цієї ночі росіяни також вдарили по Запоріжжю "Шахедами". Пошкоджена приватна забудова та об'єкти критичної інфраструктури.

Станом на ранок відомо, що у Запоріжжі кількість постраждалих зросла до трьох осіб.

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