У Києві знову вибухи: працюють сили ППО

У Києві зранку 1 червня знову пролунали вибухи. У місті працює протиповітряна оборона по ворожих дронах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка в Telegram.

"У столиці, на Оболоні, працює ППО. Ворожі БпЛА ще заходять на місто. Перебувайте в укриттях", - повідомив він у Telegram.

Мер столиці Віталій Кличко уточнив, що ППО працює на Оболоні.

За кілька хвилин до цього Повітряні сили ЗСУ попередили про рух ворожих дронів у напрямку Києва.

Атака на Київ

Повітряну тривогу у столиці оголосили о 01:43, тобто вона триває понад сім годин. Росія в ніч на 1 червня атакувала Київ дронами та ракетами. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про швидкісні цілі у напрямку міста.

Також окупанти випускали у напрямку Києва декілька груп безпілотників. Вночі та зранку у столиці України кілька разів лунали вибухи.

Крім того, цієї ночі росіяни також вдарили по Запоріжжю "Шахедами". Пошкоджена приватна забудова та об'єкти критичної інфраструктури.

Станом на ранок відомо, що у Запоріжжі кількість постраждалих зросла до трьох осіб.

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