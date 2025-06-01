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В Киеве снова взрывы: работают силы ПВО

Киев, Воскресенье 01 июня 2025 08:46
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В Киеве снова взрывы: работают силы ПВО Фото: в Киеве прогремели взрывы 1 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве утром 1 июня снова прогремели взрывы. В городе работает противовоздушная оборона по вражеским дронам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram.

"Работает ПВО в столице", - написал Ткаченко.

За несколько минут до этого Воздушные силы ВСУ предупредили о движении вражеских дронов в направлении Киева.

Мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что ПВО работает на Оболони.

"В столице, на Оболони, работает ПВО. Вражеские БпЛА еще заходят на город. Находитесь в укрытиях", - сообщил он в Telegram.

Карта воздушных тревог по состоянию на 8:40
В Киеве снова взрывы: работают силы ПВО

Атака на Киев

Воздушную тревогу в столице объявили в 01:43, то есть она длится более семи часов. Россия в ночь на 1 июня атаковала Киев дронами и ракетами. Воздушные силы ВСУ сообщали о скоростных целях в направлении города.

Также оккупанты выпускали в направлении Киева несколько групп беспилотников. Ночью и утром в столице Украины несколько раз раздавались взрывы.

Кроме того, этой ночью россияне также ударили по Запорожью "Шахедами". Повреждена частная застройка и объекты критической инфраструктуры.

По состоянию на утро известно, что в Запорожье количество пострадавших возросло до трех человек.

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Киев ПВО Воздушные силы Украины Война в Украине Воздушная тревога Взрывы Атака дронов
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