У Києві знову проблеми зі світлом: у YASNO назвали причину

"Власне, все стається так, як ми і говорили: знижується температура на вулиці, росте споживання і кількість аварій. У Києві мали аварійні обмеження і незначно вийшли за графік у деяких районах", - написав Коваленко.

За його словами, ні генерація, ні мережі нині не в тому стані, щоб працювати без обмежень. І от зараз саме той час, коли на країну є суттєвий дефіцит генерації. Кожна область отримує значні обмеження, економлять всі. Тому на цих вихідних багато де графіки були більш жорсткими.

Коваленко додав, що під час новорічних свят масових відключень не було через потепління, відключення низки виробничих потужностей по всій країні, а також зусилля енергетиків.

"1-2 січня на вулиці було +11. Зараз -7. Ми знаємо, що кожні -5° це +200 МВт, а отже сьогодні нам для Києва потрібно більше МВт. І ви ніколи не знаєте, який саме мегават призведе до переходу на аварійні відключення", - зазначив він.

За словами директора YASNO, ремонти пошкоджених об’єктів енергетики не припинялися під час святкувань. Крім того, наразі на капітальному ремонті перебуває один із енергоблоків Рівненської АЕС.