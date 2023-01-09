В Киеве снова проблемы со светом: в YASNO назвали причину

"Собственно все происходит так, как мы и говорили: снижается температура на улице, растет потребление и количество аварий. В Киеве имели аварийные ограничения и незначительно вышли за график в некоторых районах", - написал Коваленко.

По его словам, ни генерация, ни сети сейчас не в том состоянии, чтобы работать без ограничений. И вот сейчас именно то время, когда страна имеет существенный дефицит генерации. Каждая область получает значительные ограничения, экономят все. Поэтому на этих выходных многие графики были более жесткими.

Коваленко добавил, что во время новогодних праздников массовых отключений не было из-за потепления, отключения ряда производственных мощностей по всей стране, а также усилий энергетиков.

"1-2 января на улице было +11. Сейчас -7. Мы знаем, что каждые -5° это +200 МВт, а значит сегодня нам для Киева нужно больше МВт. И вы никогда не знаете, какой именно мегаватт приведет к переходу на аварийные отключения", - отметил он.

По словам директора YASNO, ремонт поврежденных объектов энергетики не прекращался во время празднований. Кроме того, в настоящее время на капитальном ремонте находится один из энергоблоков Ровенской АЭС.