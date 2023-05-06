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У Києві знову піднялася вода: чи є загроза аварійних підтоплень

Фото: у Києві знову виріс рівень води у Дніпрі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві знову піднявся рівень води у Дніпрі. Проте у столиці немає аварійних підтоплень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.

Станом на ранок 6 травня рівень води у Дніпрі біля мосту "Метро"становить 9 308 см. Вода за останню добу піднялася ще на 5 см.

У столиці зберігається перший (жовтий) рівень небезпеки, але аварійних підтоплень не зафіксовано.

"Динаміка підйому та зниження показників повені на річці Дніпро в межах міста Київ залежить від роботи Київської та Канівської ГЕС", - йдеться у повідомленні.

При цьому утримується затоплення заплави до 50 см. Залишаються підтопленими заплавні території - острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків.

За даними КМВА, промисловим об'єктам та житловим будинкам не загрожує підтоплення.

Нагадаємо, вчора у Києві повідомили про спад повені. Вода опустилася аж на 11 см.

За даними синоптиків, сьогодні в Україні опадів не очікується, невеликі дощі можливі лише на Закарпатті.

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