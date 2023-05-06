В Киеве снова поднялась вода: есть ли угроза аварийных подтоплений

По состоянию на утро 6 мая уровень воды в Днепре возле моста "Метро" составляет 9308 см. Вода за последние сутки поднялась еще на 5 см.

В столице сохраняется первый (желтый) уровень опасности, но аварийные подтопления не зафиксированы.

"Динамика подъема и снижения показателей наводнения на реке Днепр в черте города Киев зависит от работы Киевской и Каневской ГЭС", - говорится в сообщении.

При этом удерживается затопление поймы до 50 см. Остаются подтопленными пойменные территории - острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков.

По данным КГВА, промышленным объектам и жилым домам не грозит подтопление.

Напомним, вчера в Киеве сообщили о спаде наводнения. Вода опустилась на 11 см.

По данным синоптиков, сегодня в Украине осадков не ожидается, небольшие дожди возможны только на Закарпатье.

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