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У Києві різкий спад повені після тижня підйому води: ситуація на ранок

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Київ, П'ятниця 05 травня 2023 10:39
У Києві різкий спад повені після тижня підйому води: ситуація на ранок Фото: в Києві різкий спад повені після тижня підйому води (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві після семи днів підйому рівня води зафіксували різкий спад повені. Показники опустилися на 11 см, але підтоплення місцями ще є.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМВА.

За даними начальника КМВА Сергія Попко, станом на 10:00 рівень води р. Дніпро у Києві біля моста "Метро" становить 9 298 см, а температура води: 14°C.

"Після останніх 7 днів підйому водопілля, коли рівень води в межах столиці сумарно зріс на 19 см, сьогодні зафіксований спад повені. В порівняні з попереднім днем рівень води впав на 11 см!" - написав Попко.

Він також повідомив, що аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано. Рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається І (жовтий).

"При цьому утримується затоплення заплави шаром близько 45-50 см. Залишаються підтопленими заплавні території - острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків", - додає Попко.

Він наголосив, що промислові об’єкти й житлові масиви міста поза загрозою підтоплення.

Нагадаємо, раніше у КМДА повідомили, що Київ пройшов цьогорічний пік весняної повені, але коливання рівня води у річці Дніпро ще можуть відбуватися.

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