У Києві знову оголосили тривогу через загрозу дронів

Обстріли Києва та області

Нагадаємо, останнім часом російські війська значно посилили удари по енергетичній та критичній інфраструктурі Києва та Київської області.

Зокрема, у ніч на 20 січня росіяни здійснили масштабний обстріл України, зосередивши основний удар на Києві та області. Для атаки були використані балістичні ракети та ударні безпілотники.

Протягом ночі ворог запустив сотні дронів і ракет різних типів, серед яких - "Циркон", С-300 та "Іскандер". Найбільше постраждала Київська область.

Внаслідок обстрілу у столиці без тепла залишилися 5 635 багатоповерхових будинків, а на всьому лівобережжі міста було припинено водопостачання. Також відомо про одну постраждалу жінку в Дніпровському районі, яку госпіталізували.

Під час нічної атаки ударів зазнала й Київщина. Внаслідок обстрілу загинув чоловік віком 50 років, а також було пошкоджено кілька автозаправних станцій.

Детальніше про комбінований удар ворога в ніч на 20 січня - у матеріалі РБК-Україна.