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У Києві знову оголосили тривогу через дрони

Неділя 03 листопада 2024 00:25
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У Києві знову оголосили тривогу через дрони Фото: люди в метро під час тривоги (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 3 листопада у Києві оголосили повітряну тривогу. Її причиною знову стали дрони росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"Повітряна тривога в місті Київ", - йдеться у повідомленні о 00:18.

Через декілька хвилин начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що для столиці існує загроза застосування БпЛА. Тому він закликав киян перейти до укриттів.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:25 сигнал повітряної тривоги продовжує в Київській, Черкаській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, житомирській та Хмельницькій областях. Крім того, вже багато місяців темно-червоним кольором позначена Луганська область та окупований Крим.

У Києві знову оголосили тривогу через дрони

Нагадаємо, що ввечері, 2 листопада, у Києві теж оголошували повітряну тривогу через дрони.

Пізніше в столиці було чути вибухи. Сили ППО працювали по ворожим цілям, які фіксували наж містом

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