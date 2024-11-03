У Києві знову оголосили тривогу через дрони
В ніч на 3 листопада у Києві оголосили повітряну тривогу. Її причиною знову стали дрони росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА).
"Повітряна тривога в місті Київ", - йдеться у повідомленні о 00:18.
Через декілька хвилин начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що для столиці існує загроза застосування БпЛА. Тому він закликав киян перейти до укриттів.
Де оголосили тривогу
Станом на 00:25 сигнал повітряної тривоги продовжує в Київській, Черкаській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, житомирській та Хмельницькій областях. Крім того, вже багато місяців темно-червоним кольором позначена Луганська область та окупований Крим.
Нагадаємо, що ввечері, 2 листопада, у Києві теж оголошували повітряну тривогу через дрони.
Пізніше в столиці було чути вибухи. Сили ППО працювали по ворожим цілям, які фіксували наж містом
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