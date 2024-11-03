У Києві знову оголосили тривогу через дрони

В ніч на 3 листопада у Києві оголосили повітряну тривогу. Її причиною знову стали дрони росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"Повітряна тривога в місті Київ", - йдеться у повідомленні о 00:18.

Через декілька хвилин начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що для столиці існує загроза застосування БпЛА. Тому він закликав киян перейти до укриттів.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:25 сигнал повітряної тривоги продовжує в Київській, Черкаській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, житомирській та Хмельницькій областях. Крім того, вже багато місяців темно-червоним кольором позначена Луганська область та окупований Крим.