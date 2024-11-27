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У Києві знову оголосили тривогу

Середа 27 листопада 2024 05:40
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У Києві знову оголосили тривогу Фото: люди в метро під час тривоги (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 27 листопада, у Києві оголосили повітряну тривогу. Ймовірно, причиною сигналу став дрон або ж дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог".

Станом на цей час офіційної інформації щодо причини чи загрози для міста, поки не було. Однак місцеві канали пишуть, що зафіксовано один дрон і саме через нього тривога.

Оновлено о 05:42

У Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

Де оголосили тривогу

Станом на 05:40 сигнал тривоги продовжується у Київській, Житомирській, Полтавській та Сумській областях. Згідно карти, темно-червоним кольором досі позначено Луганську область та окупований Крим, що відбувається вже не перший місяць.

У Києві знову оголосили тривогу

Нагадаємо, що цієї ночі в Києві вже оголошували тривогу. Менш ніж за півгодини після сигналу в місті було чути вибухи, сили ППО збивали дрони.

Рано вранці мер столиці Віталій Кличко уточнив, що внаслідок російської атаки в Дніпровському районі міста зафіксовано падіння уламків БпЛА. Як наслідок, пошкоджено будівлю. Крім того, постраждали двоє людей.

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