У Києві знову оголосили тривогу
Зранку, 27 листопада, у Києві оголосили повітряну тривогу. Ймовірно, причиною сигналу став дрон або ж дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог".
Станом на цей час офіційної інформації щодо причини чи загрози для міста, поки не було. Однак місцеві канали пишуть, що зафіксовано один дрон і саме через нього тривога.
Оновлено о 05:42
У Києві оголосили відбій повітряної тривоги.
Де оголосили тривогу
Станом на 05:40 сигнал тривоги продовжується у Київській, Житомирській, Полтавській та Сумській областях. Згідно карти, темно-червоним кольором досі позначено Луганську область та окупований Крим, що відбувається вже не перший місяць.
Нагадаємо, що цієї ночі в Києві вже оголошували тривогу. Менш ніж за півгодини після сигналу в місті було чути вибухи, сили ППО збивали дрони.
Рано вранці мер столиці Віталій Кличко уточнив, що внаслідок російської атаки в Дніпровському районі міста зафіксовано падіння уламків БпЛА. Як наслідок, пошкоджено будівлю. Крім того, постраждали двоє людей.
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